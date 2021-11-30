Нардеп Соха заявив про вихід із фракції "Слуга народу"

Народний депутат Роман Соха заявив про свій вихід із фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначимо, що він входить до міжфракційного об'єднання "Розумна політика", яке очолює Дмитро Разумков.

"Я не хочу і не можу мати відношення до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою та виборцями, яким я маю дивитися в очі. Саме тому я прийняв складне, але справедливе рішення – я виходжу з фракції "Слуга народу" , - сказав Соха на засіданні парламенту у вівторок.

Зокрема, він звернув увагу на призначення Ростислава Шурми заступником глави Офісу президента, який є "колишнім функціонером проросійського "Опозиційного блоку", намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі, використовуючи брудні технології" . За словами Сохи, Шурма "точно не підтримував європейський шлях України в минулому" .

Водночас, він висловився проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова та заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Руслана Демченка.

Нардеп також наголосив, що з першого дня підтримував президента України Володимира Зеленського та приєднався до формування Зе-команди у Запоріжжі, оскільки нинішній глава держави декларував "кінець олігархічної системи, викорінення кумівства та політичної корупції, завершення епохи бідності та соціальної несправедливості" .

На вихід Сохи із фракції "СН" відреагував Дмитро Разумков.

"Коли людей не чують, вони починають діяти. Сьогодні він вийшов із фракції, не погоджуючись з тим, що відбувається в Офісі президента і наскільки ті принципи, з якими ми йшли в 2019 році, відрізняються від того, що є насправді. Фактично це зрада обіцянок" , - заявив Разумков.

На запитання, чи правда, що завтра ще депутати-мажоритарники збираються залишити лави фракції Слуга "народу", ексспікер відповів загадково.