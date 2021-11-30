Нардеп Соха заявив про вихід із фракції "Слуга народу"
Народний депутат Роман Соха заявив про свій вихід із фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зазначимо, що він входить до міжфракційного об'єднання "Розумна політика", яке очолює Дмитро Разумков.
"Я не хочу і не можу мати відношення до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою та виборцями, яким я маю дивитися в очі. Саме тому я прийняв складне, але справедливе рішення – я виходжу з фракції "Слуга народу", - сказав Соха на засіданні парламенту у вівторок.
Зокрема, він звернув увагу на призначення Ростислава Шурми заступником глави Офісу президента, який є
"колишнім функціонером проросійського "Опозиційного блоку", намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі, використовуючи брудні технології". За словами Сохи, Шурма
"точно не підтримував європейський шлях України в минулому".
Водночас, він висловився проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова та заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Руслана Демченка.
Нардеп також наголосив, що з першого дня підтримував президента України Володимира Зеленського та приєднався до формування Зе-команди у Запоріжжі, оскільки нинішній глава держави декларував
"кінець олігархічної системи, викорінення кумівства та політичної корупції, завершення епохи бідності та соціальної несправедливості".
На вихід Сохи із фракції "СН" відреагував Дмитро Разумков.
"Коли людей не чують, вони починають діяти. Сьогодні він вийшов із фракції, не погоджуючись з тим, що відбувається в Офісі президента і наскільки ті принципи, з якими ми йшли в 2019 році, відрізняються від того, що є насправді. Фактично це зрада обіцянок", - заявив Разумков.
На запитання, чи правда, що завтра ще депутати-мажоритарники збираються залишити лави фракції Слуга "народу", ексспікер відповів загадково.
"Ще не чув, завтра побачимо, побачимо", - повідомив Разумков.