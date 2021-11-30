У Києві мітингують інвестори проблемних ЖК Аркади

У Києві сьогодні, 30 листопада, відбувається новий мітинг інвесторів банку "Аркада". Вони вимагають добудувати три житлові комплекси в районі Осокорків – "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах". Активісти анонсували ходу від Київської міськради на вул. Хрещатик до Верховного Суду на вул. Копиленка, повідомляє UBR.

Як передає кореспондент, близько 100 осіб прийшли до КМДА із прапорами "Інвестори Аркади". Вони висувають вимоги міськраді – виконати взяті на себе зобов'язання щодо гарантій безперешкодної добудови ЖК для 11 тис. інвесторів.

Водночас, вони вимагають від Касаційного господарського суду у складі Верховного суду розглянути справу №910/10351/20 про продовження дії договору оренди земельної ділянки, на якій мають будуватися об'єкти "Аркади".

Активісти звинуватили суддів та Київраду у затягуванні процесу. Оскільки меморандум, підписаний навесні Нацбанком, Віталієм Кличком та МВС, гарантує добудову трьох ЖК за рахунок виділення 10% від залучених коштів інвесторів.

Сьогодні вранці МВС повідомило, що справу про розтрату 72 млн. грн. коштів інвесторів ЖК передали до суду. Підозрюють колишнього голову банку "Аркада" та його вісім спільників. Вони, за даними правоохоронців, вивели кошти шляхом видачі фіктивних кредитів.

У серпні забудовник Stolitsa Group заявив про зупинення будівництва "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" через відмову представника ЖК "Еврика" від підписання графіка добудови. Таким чином, дія меморандуму про закінчення будівництва будинків припинилася через відмову однієї зі сторін.

У Києві бунтують інвестори проблемних ЖК Аркади: люди вимагають добудувати їхнє житло, фото, відео

У Києві бунтують інвестори проблемних ЖК Аркади: люди вимагають добудувати їхнє житло, фото, відео