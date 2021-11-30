Тисячу за вакцинацію можна буде витратити в обмежений термін
Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати по тисячі гривень, але витратити її потрібно буде протягом 4 місяців. Про це, посилаючись на заступника міністра економіки Ірину Новікову, повідомляє Ділова столиця.
За ці кошти громадяни зможуть:
- купити абонемент у спортзал або фітнес-клуб,
- відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,
- купити квитки для подорожей всередині країни — на внутрішні авіа- та залізничні рейси.
Скористатися нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців від дня надходження коштів.
"У разі невикористання суму буде повернуто державі", — повідомила Новікова.