"Вовину тисячу" можна буде витратити в обмежений термін

Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати по тисячі гривень, але витратити її потрібно буде протягом 4 місяців﻿. Про це, посилаючись на заступника міністра економіки Ірину Новікову, повідомляє Ділова столиця.

За ці кошти громадяни зможуть:

купити абонемент у спортзал або фітнес-клуб,

відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,

купити квитки для подорожей всередині країни — на внутрішні авіа- та залізничні рейси.

Скористатися нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців від дня надходження коштів.