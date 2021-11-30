Експерт спрогнозував курс долара до кінця грудня

В грудні курс гривні може продовжити падіння в разі збереження ризиків військового конфлікту, повідомляє УНІАН.

Про це заявив старший аналітик компанії "Alpari" Вадим Іосуб. Він зазначив, що в листопаді гривня ослабла як до долара, так і до євро, причому зростання курсу долара було помітно сильніше. При цьому була перервана серія з 11 місяців ослаблення долара (з грудня минулого року по жовтень) і 6 місяців ослаблення євро (з травня по жовтень).

З початку року долар просів до гривні на 3,9%, а євро подешевшав до національної валюти на 11,8%. За словами Іосуба, серед валют країн колишнього СРСР гривня займає третє місце по зміцненню до долара з початку року після вірменського і грузинського ларі. По падінню в листопаді гривня посіла третє місце з кінця, сильніше до долара знизилися російський рубль і білоруський рубль.

З середини місяця на гривню стало тиснути загострення ситуації на українсько-російському кордоні. Варто відзначити, що цей геополітичний ризик бив не тільки по гривні, на його тлі російський рубль знизився до долара ще сильніше. Ближче до кінця місяця прийшла загальна біда для більшості валют країн, що розвиваються – ризики від появи нового південноафриканського штаму коронавірусу "омікрон".