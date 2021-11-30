Мітинг "ФОПів": вимагають скасування податкового законопроекту

Підприємці-мітингувальники з-під Верховної Ради України прийшли під Офіс президента з вимогою скасування прийняття податкового законопроекту 5600, запевняючи, що він "уб'є" малий бізнес. Про це повідомляє Телеграм-канал Андрія Павловського.

Один із організаторів акції підприємець Олександр Мальцев заявив нашому журналісту, що після введення касових апаратів "ФОПи" не зможуть продавати залишковий товар, який у них накопичився за 30 років підприємництва, тому що цей товар закуповувався без первинної документації.

Мальцев упевнений, що зараз 80% товару на ринку малого бізнесу не має первинної документації. "ФОПи" пропонують свій законопроект, який розроблявся у рамках робочої групи ВП за участю нардепа Андрія Мотовилівця.

Касові апарати, згідно з цим законопроектом, зобов'язані використовувати лише певні групи "ФОПів" з певними групами товарів та метражем торгових площ.

При цьому підприємці скаржаться, що представники влади обдурили їх і не внесли законопроект на розгляд комітету ВР.