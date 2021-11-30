Українські патрульні катери сьогодні вийшли у море

Українські патрульні катери, доставлені до Одеси 23 листопада американським суховантажним судном Ocean Grand, сьогодні вранці вийшли в море.

Як передає кореспондент «Думської», першим, о 8:10, з Практичної гавані порту вийшов катер «Суми» Р192, за кілька хвилин його приклад наслідував «Фастів» Р193.

У районі мису Великий Фонтан обидві нові одиниці нашого флоту провели ходові випробування, а також відпрацьовували маневрування та інші завдання.

Судячи з даних АІС, "Суми" деякий час йшов на швидкості 26 вузлів, але, за даними "Думської", "Айленди" розігнали до 30 вузлів. Випробування завершилися за три години після виходу — об 11:10 обидва катери зайшли до бази «Південь».

Думська

Думська

Нагадаємо, це третій та четвертий «айленди», передані Україні урядом США за програмою військової допомоги.