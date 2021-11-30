Озвучено заробіток Лещенка в наглядовій раді Укрзалізниці

Колишній член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко задекларував 6 млн грн гонорару та інших виплат від держкомпанії. Лише 2021 року він отримав майже 3,6 млн грн виплат, свідчить його декларація перед звільненням, повідомляє UBR.

Загалом Лещенко цього року отримав понад 6,1 млн грн доходу. У тому числі дохід від зайняття підприємницькою діяльністю, зарплата від роботи за сумісництвом ("Дабл Сюітед Продакшн") та роялті ("Офіс новин").

Водночас минулого року екс-член наглядової ради задекларував майже 4,8 млн грн. Сюди також входять доходи від бізнесу, роялті та зарплата за сумісництвом. 2020 року Лещенко заробив 2,5 млн грн в "Укрзалізниці".

Посаду члена наглядової ради держкомпанії Лещенко обіймав з 18 грудня 2019 року по 19 вересня 2021 року. Інформація про гонорари та інші виплати від "Укрзалізниці" у його декларації за 2019 рік відсутня.

У вересні 2021 року контракти з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунером та трьома членами – Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим закінчилися. Кабмін відмовився від їхнього продовження.