НБУ погіршив очікування щодо відновлення економіки України

Національний банк України (НБУ) очікує, що зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2021 році становитиме близько 3% після падіння на 4,0% у минулому році. Це гірше, ніж прогноз за жовтень (3,1%), заявив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Володимир Лепушинський, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначив Лепушинський, очікування погіршені через декілька причин.

"Перше - це гірші результати першого півріччя, які вже зафіксовані. По-друге, це карантинні обмеження, які природньо обмежуватимуть економічну активність, особливо в секторі послуг. По-третє, це висока вартість енергоносіїв, яка відображуватиметься на окремих галузях, зокрема, в хімічні промисловості" , - сказав він.

У якості четвертого фактору Лепушинський назвав загальносвітові процеси, пов'язані з тим, що введені карантинні обмеження викликали нестачу комплектуючих.

У НБУ прогнозують, що економіка України у наступні роки зростатиме темпами близько 4%, додав він.

Нагадаємо, в жовтні НБУ погіршив прогноз відновлення економіки після кризи. НБУ прогнозував зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2021 році на 3,1%. У липні НБУ прогнозував зростання економіки на рівні на 3,8%.