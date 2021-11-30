5 кімнатних рослин із їстівними плодами

Кімнатні рослини можуть не лише прикрашати будинок та покращувати якість повітря, але й приносити їстівні плоди. Далі список рослин, які будуть радувати око, і приносити користь, повідомляє Профиль.

Ананас

Створити тропічну атмосферу можна за допомогою ананаса. Цю трав'янисту рослину можна виростити у великому горщику в домашніх умовах. Для його вирощування знадобиться верхівка плода з листям, оскільки насіння у культурних сортів не розвивається.

Карликовий гранат

Висота карликового різновиду гранатового дерева сягає приблизно одного метра. Плоди виходять смачними, а саме деревце виглядає дуже гарно. Його ароматні квіти можуть цвісти 5-6 місяців. Для вирощування можна використовувати насіння гранату із великого стиглого плоду карликового сорту.

Лимон

Для вирощування лимона потрібно багато тепла та розсіяного світла, регулярний рясний полив, обприскування теплою водою, спеціалізовані підживлення та профілактичне промивання листя інсектоакарицидом. Схожі умови потрібні і для вирощування інших цитрусових, таких як каламондин, клементин, апельсин, помело, мандарин та грейпфрут.

Гострий перець

Розмір кімнатної рослини ніяк не впливає на пекучі властивості плодів. Домашній перець буде не лише приправою, а й прекрасною прикрасою будинку. Різні сорти перцю мають червоні, оранжеві, жовті та навіть фіолетові плоди.

Кавове дерево

Виростити кавове дерево вдома цілком реально. З дорослого домашнього деревця при правильному догляді щороку можна збирати до 400 ягід. Вирощувати рослину можна з насіння або черешка відповідного сорту. Останній спосіб дасть швидші результати.