Ефективний комплекс вправ: як прокачати гнучкість свого тіла

Ефективний комплекс вправ: як прокачати гнучкість свого тіла

Якщо ти думаєш, що важливим є лише підйом штанг й іншого "заліза", то це не зовсім так. Не менше значення має твоя мобільність. Тож ми пропонуємо тобі час від часу працювати над своєю гнучкістю, повідомляє 24 Канал.

Цим простим і ефективним комплексом вправ поділився фітнес-тренер Остін Ґраветт. З їхньою допомогою ти зможеш не лише прокачати свою гнучкість, а й принести максимум користі організму.

Особливість цього комплексу полягає в тому, що його ти можеш виконувати щоразу перед звичайним тренуванням. Він позитивно вплине не лише на твої м'язи, а й допоможе почуватися тобі значно бадьорішим.

Як прокачати гнучкість тіла

  • Розтягування кобри
  • Розтяжка з випадом ноги вперед
  • Розтяжка з підйомом стегна
  • Розтяжка краба

Рекомендація: приділяй 30 секунд на вправу без відпочинку між ними; виконуй розтяжку у 2 підходах.  Дивися на відео, як правильно виконувати розтяжку:

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Допис, поширений DAILY HOME WORKOUTS | GRAVFITT (@grav_fitt)

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