Риба на Новий рік-2022 - цікаві рецепти для сьомги, форелі, скумбрії

Новий рік-2022 – це рік Тигра, а що до риби Тигр байдужий, тому вона не має бути в центрі столу, повідомляє Сьогодні.

Сьомга у вершковому соусі готується на сковороді, форель запікається в соусі з апельсиновим соком і подається зі смаженими на сухій сковороді апельсинами. І нарешті, шашлик зі скумбрії в духовці на шпажках.

Тож якщо поки не визначилися, що приготувати з риби на Новий рік, можна випробувати ці варіанти.

Шашлик зі скумбрії (рецепт для духовки)

Шашлик зі скумбрії (рецепт для духовки)
Шашлик зі скумбрії (рецепт для духовки) / Фото: instagram.com/sweetandtastyhouse/

Інгредієнти (на 2 порції):

  • Філе середньої скумбрії – 2 шт.

Для маринаду:

  • Паприка, орегано – по 1/2 ч. л.
  • Сушений часник – 1/4 ч. л.
  • Цедра 1 апельсина
  • Сік половини апельсина
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Змішати всі інгредієнти для маринаду. Покласти рибу та залишити маринуватися на 15-20 хвилин.
  2. Скрутити кожне філе рулетом і нанизати на шпажки. Скласти у форму для запікання.
  3. Запікати в попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів 30-40 хвилин до готовності.

Форель з цитрусовими

Форель з цитрусовими
Форель з цитрусовими / Фото: instagram.com/svettt_avdeeva/

Інгредієнти:

  • Форель – 400 г
  • Апельсин, болгарський перець – по 1 шт.
  • Олія оливкова – 1 ст. л.
  • Соєвий соус – 20 мл
  • Креветки (великі) – 6-8шт.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Борошно пшеничне – 4 ст. л.
  • Масло вершкове – 30 г

Як приготувати:

  1. Рибу нарізати порційними шматками. Натерти сіллю та перцем. Обваляти в борошні та обсмажити на олії, але не до готовності, не більше 2 хвилин.
  2. Розпустити в сковороді вершкове масло, обсмажити болгарський перець, порізаний соломкою, і креветки, 2 хвилини. Влити соєвий соус і вичавити сік з половинки апельсина. Довести до кипіння, вогонь вимкнути.
  3. Викласти рибу у форму, зверху викласти перець з креветками разом з рідиною. Поставити у розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
  4. Другу половину апельсина нарізати кільцями, обсмажити до рум'яної скоринки на сухій сковороді. Подавати рибу з обсмаженими апельсинами.

Сьомга у вершковому соусі

Сьомга у вершковому соусі
Сьомга у вершковому соусі / Фото: instagram.com/make.me.yummy/

Інгредієнти:

  • Сьомга – 500 г
  • Жовток – 1 шт.
  • Французька гірчиця – 1 ч. л.
  • Часник – 1 зуб.
  • Вершки 15% – 200 мл
  • Сухі трави
  • Кріп
  • Олія для обсмажування

Як приготувати:

  1. Сьомгу обсмажити на олії з двох боків.
  2. Для соусу жовток та гірчицю збити вінчиком, додати дрібно нарубаний часник, вершки, трави, кріп. Перемішати.
  3. Влити соус у сковороду з рибою, протушкувати 5 хвилин.

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