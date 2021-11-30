Разумков написав заяву про вихід із "Слуги народу" ще півроку тому

Колишній спікер парламенту Дмитро Разумков, який пройшов до парламенту першим номером у списку "Слуги народу", заявив, що більше не є членом партії, повідомляє Лівий берег.

У коментарі журналістам у кулуарах парламенту він сказав, що написав заяву ще півроку тому.

"Заяву я звісно писав, якщо пані Шуляк як голова партії не знає... Щоб балотуватися за списками партії ти необовʼязково повинен бути членом партії. Але якщо ти очолюєш партію, ти обовʼязково повинен бути членом партії – іншого не буває. Якщо голова партії про це не знає, можу провести невеличкий лікбез, і можу порадити нормальний сейф, де можна зберігати заяви такої невеликої кількості" , – заявив він.

Раніше нова очільниця партії СН Олена Шуляк говорила, що особисто вона не знає, чи є Разумков партійним членом.

Разумков сказав, що написав заяву на вихід після того, як нинішній перший віцеспікер парламенту і ексочільник СН Олександр Корнієнко заявив, що він не є членом партії.