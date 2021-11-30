У Кремлі назвали умову для транзиту газу через Україну
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року, коли завершиться термін дії контакту, що діє, можна буде за умови, якщо "вдасться цей газ продати", повідомляє ТАСС.
А на сьогоднішній день визначеності цієї лінії у "Газпрому" немає.
"Я хочу лише нагадати заяву президента Путіна про те, що для того, щоб щось транзитувати, потрібно це продати, потрібно мати кінцевих покупців у Європі, для кого здійснюватиметься цей транзит у результаті", - відповів він на питання про прогнози щодо переговорів щодо транзиту газу через Україну.