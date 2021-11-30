У Кремлі назвали умову для транзиту газу через Україну

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року, коли завершиться термін дії контакту, що діє, можна буде за умови, якщо "вдасться цей газ продати", повідомляє ТАСС.

А на сьогоднішній день визначеності цієї лінії у "Газпрому" немає.