Зима в Україні розпочнеться зі снігу

Зима в Україні розпочнеться зі снігу

У середу 1 грудня в Україні прогнозують﻿ сніг, подекуди мокрий сніг, на дорогах попереджають про ожеледицю, повідомляє Українська правда.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    1-го грудня сніг буде мокрим, бо температура повітря, хоча й очікується низькою, проте все ж серйозного морозу поки що нема і довкілля не охололо достатньо.

    Там, де буде тепліше, зрозуміло, йтиме дощ".

    За словами синоптиків, вітер залишиться рвучким, подекуди навіть сильним, переважно західного напрямку.

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    Погода, що очікується в середу, 1 грудня. Скріншот: Meteobar

    Температура повітря в більшості областей України найближчої ночі 0-4 градуси морозу, вдень від 0 до 4 тепла, у південній частині +4+9 градусів.

    На дорогах прогнозують ожеледицю.

    У Києві﻿ 1 грудня очікується мокрий сніг, тому на дорогах слизько. Вітер західний, поривчастий. Вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

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