МАУ отримала дозвіл на нові міжнародні маршрути

Авіакомпанії МАУ і Air Ocean Airlines отримали дозвіл на шість міжнародних маршрутів, повідомляє УНІАН.

Рішення було прийнято комісією Державіаслужби України.

МАУ зможе відкрити рейси з Києва до Маскату з частотою чотири рази на тиждень, з Києва до Касабланки — два рази на тиждень, з Харкова до Бахрейну — два рази на тиждень, з Одеси до Бахрейну — два рази на тиждень, з Дніпра до Баку — два рази на тиждень.

Згідно з рішенням Комісії Державіаслужби, права МАУ почнуть діяти з 1 грудня на необмежений термін.

Також регулятор погодив збільшення частоти польотів для МАУ на лінії Київ-Бахрейн з двох до семи рейсів на тиждень і дозволив Windrose ("Роза вітрів") літати з Києва до Гонконгу до шести разів на тиждень замість чотирьох. Цей рейс Windrose використовує для виконання вантажних рейсів для доставки посилок з Китаю в Україну.

Air Ocean Airlines дозволили запустити регулярні рейси з Чернівців до Стамбула з частотою два рази на тиждень. До цього авіакомпанія отримала право на виконання чартерних рейсів за цим же маршрутом.