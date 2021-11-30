Вчені з'ясували, як боротися з поганими спогадами

Нейробіологи з Китаю та США вирішили обчислити найдієвіший метод боротьби з негативними спогадами. Як виявилося, все дуже просто: переживши ситуацію, яка має прямий зв'язок із поганим життєвим досвідом, потрібно лише не лягати спати відразу ж після того, що сталося, повідомляє Menslife.

На думку експертів, будь-яка інформація (у тому числі і негативна) запам'ятовується найкраще, якщо людина отримує пов'язаний з нею життєвий досвід і намагається якнайшвидше лягти спати, перебуваючи в повній впевненості, що сон допоможе забути і звести проблему "нанівець". Насправді ж, у процесі засинання мозок починає працювати з підвищеною активністю, переводячи пам'ять із короткострокової у довгострокову.

Американські та китайські науковці дійшли таких висновків, провівши дводенний експеримент за участю 73 молодих чоловіків. Кожному з добровольців необхідно було придушити спогади негативного характеру, які мали прямий зв'язок з неприємними людьми. У цей час фахівці спостерігали за роботою мозку досліджуваних, використовуючи з цією метою функціональну магнітно-резонансну томографію.

Як виявилося, найпростіше забути і відпустити негативну ситуацію вдавалося саме тим учасникам дослідження, які спочатку обмірковували те, що сталося, і намагалися налаштуватися на позитивну хвилю, і лише потім уже лягали спати. Тим же, хто віддав перевагу сну вирішенню проблеми, в результаті було набагато складніше впоратися з поганими спогадами.

За словами нейробіологів, результати експерименту можуть активно використовувати медики для реабілітації пацієнтів, які зіткнулися з посттравматичним стресом.