Лероса викликали на допит у ДБР 1 грудня
Позафракційний народний депутат Гео Лерос повідомив, що його викликають на допит у Державне бюро розслідувань 1 грудня, повідомляє Depo.ua.
Відомо, що в цей же день президент Володимир Зеленський, якому Лерос раніше показав середній палець, виступатиме у Верховній Раді з традиційним посланням.
На думку Лероса, цей день було обрано спеціально – для того, щоб він не зміг заслухати звернення до нардепів голови держави у парламенті.
"Мої адвокати цього дня не можуть бути присутніми, у них на той час інші суди. Вони попросили перенести допит, на що отримали у відповідь погрози", – наголосив нардеп.
Лерос додав, що це – перешкода депутатській діяльності.
"Слідчий міг мене викликати будь-якого іншого дня, або, хоча б, у другій половині дня", – уточнив нардеп.
Лерос також оприлюднив фотокопію повістки.
До Головного слідчого управління ДБР він має з'явитися 1 грудня о 10:00 (саме тоді, коли розпочинається пленарне засідання Верховної Ради).