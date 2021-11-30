Лероса викликали на допит у ДБР 1 грудня

Позафракційний народний депутат Гео Лерос повідомив, що його викликають на допит у Державне бюро розслідувань 1 грудня, повідомляє Depo.ua.

Відомо, що в цей же день президент Володимир Зеленський, якому Лерос раніше показав середній палець, виступатиме у Верховній Раді з традиційним посланням.

На думку Лероса, цей день було обрано спеціально – для того, щоб він не зміг заслухати звернення до нардепів голови держави у парламенті.

"Мої адвокати цього дня не можуть бути присутніми, у них на той час інші суди. Вони попросили перенести допит, на що отримали у відповідь погрози" , – наголосив нардеп.

Лерос додав, що це – перешкода депутатській діяльності.

"Слідчий міг мене викликати будь-якого іншого дня, або, хоча б, у другій половині дня" , – уточнив нардеп.

Лерос також оприлюднив фотокопію повістки.

До Головного слідчого управління ДБР він має з'явитися 1 грудня о 10:00 (саме тоді, коли розпочинається пленарне засідання Верховної Ради).