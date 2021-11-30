Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного суду

Сьогодні, 30 листопада, Вища рада правосуддя (ВСП) вирішила звільнити Валентину Данишевську з посади судді Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду у зв'язку з поданням нею заяви про відставку. Про це повідомляє прес-служба ВСП.

"Загальний стаж роботи судді Валентини Данишевської, який дає право на відставку, становить понад 20 років", – уточнили у прес-службі.

Зазначається, що, згідно зі статтею 116 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", "суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, який визначається відповідно до статті 137 цього Закону, має право подати заяву про відставку" .

Валентину Данишевську з 2017 року було призначено суддею Верховного Суду в Касаційному господарському суді. 30 листопада того ж року було обрано на посаду Голови Верховного Суду шляхом таємного голосування строком на чотири роки. З того часу входила до складу Вищої ради правосуддя з посади.

Термін повноважень Валентини Данишевської як Голови Верховного Суду спливає 30 листопада 2021 року.