Samsung представив нові автомобільні платформи

Компанія Samsung представила нові розробки для використання їх в автомобілях. Одна з них-перше в галузі рішення для підключення машин до мережі 5G, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Новинки являють собою однокристальні системи Exynos. Чіп Exynos Auto T5123, з двома обчислювальними ядрами ARM Cortex-A55 і швидкою оперативною пам'яттю LPDDR4x, якраз і створений для забезпечення швидкого і безперебійного підключення 5g для наступного покоління автомобілів - як в автономному (SA), так і в неавтономному (NSA) режимах. Швидкість передачі даних модему Samsung становить 5,1 Гбіт/с.

Мікросхема Exynos Auto V7 є потужним процесором для інформаційно-розважальних систем автомобілів середнього і преміального КЛАСІВ. Він містить вісім ядер Cortex-A76, що працюють з частотою 1,5 ГГц і одинадцять графічних процесорів GPU Mali-G76 MP11.

Крім того, чіп отримав нейронну мережу (допомагає розпізнавати обличчя, мова і жести) і чотирма HiFi-аудіопроцесорами. Exynos Auto V7 підтримує до чотирьох дисплеїв і 12 камер.

Обидві мікросхеми вже запущені в масове виробництво, а Exynos Auto V7 в даний час використовується в нових бортових серверах додатків (ICAS) автомобілів Volkswagen, розроблених підрозділом Vehicle Component Solutions компанії LG Electronics.