Вусик розповів про найнезвичайніше тренування в житті

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO Олександр Усик поділився спогадами про найвимотливіше тренування в його кар'єрі спортсмена. Відбулася вона ще у 2012 році та пройшла у басейні, повідомляє Обозреватель.

Історію Сашко розповів на зустрічі з юними спортсменами у Києві.

"Під час підготовки до Олімпійських ігор 2012 року ми пливли в басейні 10 км. Без зупинки плавали від бортика до бортика. Конкретно я плив п'ять годин три хвилини. Нелегко було. Але після того, як я це зробив, то подумав, що легко міг б стати пілотом космічного корабля у кудись летіти. Адже для мене це було б набагато легше. Тоді ж мене два дні штормило. Я не їздив за кермом. А під час їжі відчував таке відчуття, ніби гріб п'ять годин ", - знову пережив емоції Усік.

Нагадаємо, у Лондоні-2012 кримчанин став олімпійським чемпіоном, у 2016 році – чемпіоном світу у важкій вазі, у 2021-му – у суперважкій.

У нього з дружиною Катериною – троє дітей: двоє синів та дочка. Один із хлопців займається футболом у столиці.