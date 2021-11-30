У Росії розповіли, навіщо США говорить про загрозу вторгнення РФ в Україну

У Службі зовнішньої розвідки Росії озвучили нову версію, навіщо США постійно говорять про загрозу швидкого російського вторгнення в Україну, передає "Политика Страны".

Як заявляють у СЗР, Вашингтон разом з Лондоном на зустрічі з представниками дипмісій ЄС в Україні "продовжуючи маніпулювати хибними відомостями про наближення повномасштабного вторгнення Росії в Україну", зажадали виявити солідарний підхід до України.

"На адресу держав ЄС було озвучено настійний заклик надати допомогу українській стороні у забезпеченні енергією з альтернативних джерел. Вашингтон та Лондон спробували покласти на Євросоюз затратні обов'язки щодо збереження життєздатності економіки України в умовах безпрецедентної корупції в цій країні, занепаду її енергетичної інфраструктури та зростання цін на енергоносії. Як стверджувалося, саме країни ЄС відповідальні за те, щоб майбутньою суворою зимою Україна не втратила остаточно економічну стійкість" , - заявили в СЗР.

Тобто, за цією версією, заяви про майбутню війну з Росією це спроба США та Британії вмовити європейців розширити допомогу Україні, щоб урятувати країну від енергетичного та економічного колапсу цієї зими.