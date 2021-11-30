Nissan знайшов нове призначення для вживаних АКБ

Японська компанія Nissan посилює співпрацю із залізницею завдяки новому способу використання акумуляторів. Спільно з оператором залізничних перевезень East Japan Railway проводять випробування АКБ від Nissan Leaf в обладнанні залізничних переїздів, повідомляє Обозреватель.

Поїзди та електричні автомобілі мають багато спільного. Обидва види транспорту пропонують безпечні та зручні подорожі, розширюючи можливості електричної мобільності. З іншого боку, вони сприяють реалізації ідеї сталого суспільства.

Зараз Nissan працює над розробкою абсолютно нового способу поєднання технологій, що використовуються для подорожей залізницею та в електромобілях. Компанія East Japan Railway Company, один із провідних операторів залізничних перевезень Японії, проводить випробування для оцінки можливостей використання перепрофільованих акумуляторних батарей електромобілів Nissan Leaf в обладнанні залізничних переїздів. Перші спроби замінити свинцево-кислотні АКБ в установках аварійного живлення на батареї від Nissan Leaf були зроблені в січні на залізничному переїзді Атаго лінії Дзєбан, яка проходить через місто Мінамі-Сома у префектурі Фукусіма.

Повторне використання вживаних АКБ електромобілів дозволяє застосовувати ці залишкові можливості зберігання енергії для інших цілей. Джерело: Nissan

Змінюємо цільове призначення батарей електромобілів

Наприкінці свого життєвого циклу в автомобілі літій-іонна акумуляторна батарея Nissan Leaf зберігає 60-80% від початкової електричної ємності. Повторне використання вживаних АКБ електромобілів дозволяє застосовувати ці залишкові можливості зберігання енергії для інших цілей, наприклад у вигляді змінних акумуляторів для автомобілів або стаціонарних батарей. Nissan об'єднала зусилля з компанією 4R Energy Corporation у цьому напрямку.

Перепрофілювання автомобільних акумуляторів дозволяє знизити викиди CO2 і витрати ресурсів, пов'язаних з виготовленням нових АКБ. До того ж це забезпечує додаткову цінність акумуляторів електромобілів, сприяючи їх ширшому використанню.

Переваги, що не обмежуються екологічністю

На думку Каїто Точіхари, помічника старшого наукового співробітника центру досліджень та розробок компанії East Japan Railway, використання в установках аварійного живлення перепрофільованих літій-іонних АКБ електромобілів замість свинцево-кислотних сприяє стійкому розвитку та покращенню експлуатаційних характеристик акумуляторів. "У випадку зі свинцево-кислотними батареями, – каже Точихара, – ми повинні періодично відвідувати залізничні переїзди для перевірки рівня заряду акумуляторів та їх зношування. контролювати стан батареї. Це повинно призвести до підвищення стандартів обслуговування. Крім того, така система створює умови для профілактичного обслуговування, інформуючи нас про стан батареї ще до надмірного зниження напруги.

Безпека та захист на залізничних переїздах

Точихара пояснює далі: "На залізничних переїздах поїзди перетинають дороги загального користування, тому переїзди мають бути максимально безпечними та надійними. У компанії 4R Energy Corporation ми створюємо перепрофільовані літій-іонні батареї на основі автомобільних АКБ. Як і залізничні переїзди, такі батареї потребують високого рівня безпеки та захисту. Їхня надійність дозволяє нам впевнено продовжувати роботу в цьому напрямі". З урахуванням прогнозів поширення електромобілів компанія 4R Energy Corporation поставила собі за мету налагодити ефективне використання літій-іонних батарей після завершення їх терміну служби в автомобілях. Щорічно завод компанії у місті Наміє у префекті Фукусіма отримує тисячі акумуляторів для подальшого перепрофілювання.

Компанія 4R Energy Corporation поставила собі за мету налагодити ефективне використання літій-іонних батарей після завершення їх терміну служби в автомобілях. Джерело: Nissan

Така Кіношита з департаменту технічних рішень 4R Energy Corporation розповідає про чотири ступені безпеки перепрофільованих літій-іонних батарей компанії:

Досвід практичної експлуатації Nissan Leaf: як джерело вживаних батарей, за більше 10 років з моменту виходу на ринок Nissan Leaf не мав жодних серйозних проблем, пов'язаних з якістю акумуляторів.

Міжнародний стандарт UL1974: процес переробки/відновлення акумуляторів, що використовується компанією 4R Energy Corporation, сертифікований на відповідність міжнародному стандарту UL1974.

Концепція контролю Nissan Leaf: у процесі зміни цільового призначення АКБ компанія 4R Energy Corporation слідує тій самій концепції контролю, яка використовується при виробництві Nissan Leaf.

Конструкція, орієнтована на безпеку: подібно до Nissan Leaf, конструкція перепрофільованих акумуляторних батарей запобігає вибуху при малоймовірній аварії.

Крім того, літій-іонна АКБ Nissan Leaf розрахована на роботу в різних умовах клімату та навколишнього середовища. За словами Кіношити, це "...значна перевага, яка стане в нагоді на залізничних переїздах у жорсткому середовищі". Разом з тим, перш ніж перероблені акумулятори можна буде повноцінно використовувати в обладнанні залізничних переїздів, потрібно вирішити кілька невирішених проблем.

Наприкінці свого життєвого циклу в автомобілі літій-іонна акумуляторна батарея Nissan Leaf зберігає 60-80% від початкової електричної ємності. Джерело: Nissan

Захист від грозових розрядів

Якщо блискавка вдарить поряд із залізничним переїздом, струм може потрапити безпосередньо в акумулятор через кабелі, за допомогою яких до неї підключені шлагбауми, сигналізація та пристрої керування. Щоб акумуляторні батареї могли витримувати такі стрибки напруги, на етапі розробки в інфраструктуру управління батареєю внесли певні зміни. На додаток до переїзду Атаго планується розпочати випробування батарей на інших переїздах ліній Дзєбан та Міто. Ці випробування допоможуть проаналізувати вплив грозових розрядів та інших зовнішніх факторів на батареї у різних регіонах.

Перші результати випробувань, що розпочалися у січні цього року, були отримані восени.

"Восени тут часто бувають грози і тайфуни. Ми будемо продовжувати аналіз ефективності АКБ, спираючись на перспективні початкові результати. Крім того, ми будемо використовувати відгуки персоналу, який обслуговує залізничні переїзди, щоб зробити їх безпечнішими" , - говорить Точихара.

Він також розповідає про потенційні результати цих випробувань б/в батарей: "Якщо в ході цих випробувань ми зможемо підтвердити, що перепрофільовані АКБ можна безпечно використовувати на залізниці, я думаю, можна буде очікувати на розширення цієї ініціативи. Наприклад, на сферу обладнання для бездротової зв'язку".

Поточна хвиля електрифікації наближає Nissan до досягнення вуглецевої нейтральності. Оскільки електромобілі набувають все більшого поширення, кількість доступних для повторного використання акумуляторних батарей теж зростатиме. Донедавна сама ідея щодо можливості повторного використання АКБ електромобілів на електрифікованих залізничних переїздах була чимось нечуваним, але потенціал уживаних акумуляторів електромобілів цим не обмежується. Існує багато інших способів перепрофілювання АКБ для використання у безпечнішому, більш стійкому суспільстві майбутнього.