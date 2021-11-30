Валютний ринок вівторка: хід торгів

В останній день листопада на міжбанківському валютному ринку спостерігається цікава ситуація. Національний банк зробив запобіжний хід і на самому початку торгів вийшов з інтервенцією на продаж долара за курсом 27,33 гривень, що на той момент було вищим за ринкові ціни. Однак, як показали подальші дії, його участі не знадобилося.

У районі 11-ї ранку на ринок почали один за одним виходити з продажем комерційні банки. У зв'язку з необхідністю виконати нормативи валютної позиції, встановлені НБУ, вони були змушені виставити на продаж надлишки валюти (понад норматив). Пропозиція різко перевищила попит, і котирування почали падати, досягнувши на обід 27,15 гривень на купівлі та 27,17 гривень на продажу.

Слідом за безготівковим пішов униз і готівковий долар. Вранці оптові обмінники Києва почали продавати готівкового «американця» по 27,30-27,32 гривні. Потім на короткий час долар подорожчав до 27,35 гривень, а щойно на міжбанку почали знижуватися ціни, кинувся вниз. На обід він подешевшав на 10 копійок, до 27,25 гривень.

Євро на FOREX у першій половині дня знову пішов уверх і піднявся до позначки 1,1371 долара, але потім розвернувся вниз і на момент написання статті опустився до 1,1344 долара. В останній день місяця спекулянти у світі закривають короткострокові позиції (більшість із яких було на продаж євро проти долара), що призводить до різких рухів. Готівковий євро більшість оптових обмінок столиці продають по 30,87-30,92 гривень. Оператори готівкового валютного ринку другий день поспіль сигналізують про зростання інтересу до покупки готівкової євровалюти.

Російський рубль у першій половині дня вівторка продовжив здійснювати різкі рухи: спочатку опустився з 74,40 до 75,10 рублів за долар, а до обіду знову зріс до 74,60 рублів за долар. У столиці готівковий рубль сьогодні подорожчав на 1 копійку, до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.

Польський злотий теж трохи подорожчав за євро. Сьогодні його можна купити у столиці за 6,58-6,60 гривень.