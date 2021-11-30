Рада ухвалила ресурсний законопроект: які податки зростуть

Верховна рада ухвалила закон щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету. Проект №5600 у другому читанні підтримали 255 депутатів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це стало відомо із засідання Ради 30 листопада, яке транслювалася на Youtube.

Документ №5600 стосується як підприємств, так громадян України та набирає чинності з 1 січня 2022 року у разі підписання президентом.

Податки на громадян

Зокрема, законом вводиться мінімальне податкове зобов’язання щодо земельної ділянки. Якщо оцінка землі становитиме стандартні для України 28 тисяч гривень за гектар, мінімальне зобов'язання складе 1,4 тисячі гривень за гектар на рік.

Також встановлюється 18%-й податок на доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції на суму, що перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати (6500 гривень).

Документом передбачено зменшення мінімальної площі землі фермерського господарства, що дає право переходу на спрощену систему оподаткування з 2 гектарів до 0,5 гектара.

Законом виключаються з платників єдиного податку 4 групи платники, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці (крім курей).

Податки на нерухомість

Згідно з документом, дохід, отриманий від продажу протягом року другого об’єкта нерухомості оподатковується за ставкою 5%, третього та наступних об’єктів нерухомості - за ставкою 18%.

Податки на бізнес

Крім того, встановлюється обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи - боржника за кордон. Законом передбачається і встановлення обмеження у праві виїзду керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів - боржників за межі України у разі невиконання податкового обов’язку.

Також законом підвищуються ставки екологічного податку, рентної плати за користування надрами та ставки акцизного податку на алкоголь сигарети.

Нагадаємо, законопроект про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету підготовлений Мінфіном внесений Кабміном в Раду на початку червня. У першому читанні законопроект був схвалений Радою 1 липня.

Згідно з презентацією до проекту держбюджету Міністерства фінансів, прийняття цього законопроекту дозволить зібрати у 2022 році з українців додатково 30 млрд гривень податків.

Раніше Верховна рада прийняла рішення розглядати законопроект №5600 за скороченою процедурою. Після цього фінансовий комітет Верховної ради рекомендував парламенту прийняти у другому читанні. З 159 запропонованих поправок депутати відхилили 29.