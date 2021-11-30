Путін назвав бази НАТО в Україні "червоною лінією" для Росії
Розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути червоною лінією для Росії, заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ви запитали про Україну, де ці червоні лінії? Вони насамперед у створенні загроз для нас, які можуть виходити з цієї території", - сказав Путін, виступаючи на інвестиційному форумі ВТБ Капітал "Росія кличе".
Він зауважив, що Росія буде змушена створити щось подібне у відповідь на таку загрозу, "якщо й надалі розширюватиметься ця інфраструктура (НАТО)".
Путін сказав, що "червоні лінії" до певної міри мають умоглядний характер.
Він нагадав, що відносини Росії та колективного Заходу у 90-ті роки і на початку століття були практично безхмарними.
За його словами, незважаючи на попередження та прохання Росії, інфраструктура НАТО підійшла до її кордонів. Як приклад він навів системи ПРО у Польщі та Румунії.
"На пускові установки, які там стоять, МК-41 можуть бути поставлені ударні системи "Томагавки". Це створює для нас загрози. Це очевидний факт", - заявив Путін.
"На всі наші вмовляння та прохання не робити цього, що сталося? Те, що ми зараз бачимо. У відповідь ми були змушені розпочати розробки гіперзвукової зброї. Це наша відповідь", - додав він.