"Ювентусу" загрожує позбавлення чемпіонства через бонуси Роналду

Багаторазовий чемпіон Італії з футболу, туринський "Ювентус", може бути позбавлений кількох своїх титулів через несумлінне проведення фінансових операцій. Зокрема під підозру потрапив перехід португальця Кріштіану Роналду з "Реала", а також виплата деяких бонусів зірковому форварду, які не прописані в контракті, повідомляє Обозреватель.

Під слідство потрапили президент "Юве" Андреа Аньєллі, віце-президент чех Павло Недвед та колишній спортивний директор Фабіо Паратічі, який зараз уже працює в англійському "Тоттенхемі". Деяких інших співробітників клубу вже викликали до прокуратури для надання свідчень.

Водночас фінансова поліція вивчає фінансові документи клубу. Особливу увагу приділяють трансферу Кріштіану Роналду з мадридського "Реала" за 100 мільйонів євро та його перебування в Турині впродовж трьох сезонів.

Слідчі вже вдалися до прослуховування телефонних розмов і з'ясували, що португальцю під час пандемії коронавірусу минулого року належали додаткові виплати, які не проходять за звітами. При цьому іншим футболістам навпаки – знижували зарплати за їхньою згодою.

Якщо звинувачення доведуть, то "Ювентус" можуть позбавити звання чемпіона (причому не за один рік) і перевести до Серії Б.