Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення в співпраці з Apple, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Мінцифри та цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом нашої держави", – написав Зеленський у Twitter у вівторок.

Раніше, на початку вересня, президент України Володимир Зеленський обговорив із гендиректором Apple Тімом Куком проект перепису населення та українізацію персонального помічника Siri.