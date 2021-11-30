В Україні запровадили нові правила вступу до вишів

Міністерство освіти та науки оновило умови вступу до вишів для абітурієнтів 2022 року. Основний етап вступної кампанії відбудеться у липні наступного року.

Про це повідомляє МОН.

Як зазначила прес-служба, умови прийому на навчання до ЗВО 2022 року найближчим часом набудуть чинності.

Що зміниться для вступників 2022 року: