В Україні запровадили нові правила вступу до вишів
Міністерство освіти та науки оновило умови вступу до вишів для абітурієнтів 2022 року. Основний етап вступної кампанії відбудеться у липні наступного року.
Про це повідомляє МОН.
Як зазначила прес-служба, умови прийому на навчання до ЗВО 2022 року найближчим часом набудуть чинності.
Що зміниться для вступників 2022 року:
- додатковий набір на контракт бакалаврів за денною формою навчання;
- удосконалення розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами;
- скорочення переліку паперових копій документів, що їх мають подавати вступники, які подають заяви в паперовій формі (тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);
- розширення сфери застосування єдиного фахового вступного випробування в магістратуру з використанням технологій ЗНО. У 2022 році його проведення заплановано для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;
- зміна переліку обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилення ролі математики під час вступу до ЗВО. Також відбулись зміни у предметах для вступу на медичні спеціальності – другим предметом вступники зможуть обрати математику або хімію, а третім – фізику або біологію;
- для вступників на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.