Зеленський призначив нового начальника контррозвідки СБУ

Президент Володимир Зеленський в рамках кадрових змін у Службі безпеки України призначив нового начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Ним став Олександр Поклад.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу Офісу президента, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України" , - ідеться в указі президента за №606/2021.

Водночас, глава держави призначив начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБУ. Ним був призначений Ілля Вітюк.

Учора Зеленський звільнив Олександра Руснака з посади начальника контррозвідки СБУ.

До цього Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Олександра Куксу.