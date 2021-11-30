Зеленський призначив нового начальника контррозвідки СБУ
Президент Володимир Зеленський в рамках кадрових змін у Службі безпеки України призначив нового начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Ним став Олександр Поклад. Про це, із посиланням на прес-службу Офісу президента, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - ідеться в указі президента за №606/2021.
Водночас, глава держави призначив начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБУ. Ним був призначений Ілля Вітюк.
Учора Зеленський звільнив Олександра Руснака з посади начальника контррозвідки СБУ.
До цього Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Олександра Куксу.