Генсек НАТО закликав не плутати захист союзників та підтримку України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав не плутати підтримку альянсом своїх країн-членів у рамках договору альянсу та допомогу партнерам, таким як Україна, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що важливо робити розрізнення між союзниками по НАТО і партнером, Україною. Союзникам по НАТО ми гарантуємо захист у рамках п'ятої статті статуту альянсу, і ми захищатимемо всіх союзників. А Україна - це партнер. Це партнер, якого ми високо цінуємо, ми надаємо їй політичну та практичну підтримку" , - заявив він у вівторок у Ризі журналістам.

Так він відповів на запитання, як Північноатлантичний альянс може реагувати у разі загострення ситуації з військами РФ поблизу кордону з Україною.