Путін прокоментував чутки про напад РФ на Україну
Президент РФ Володимир Путін, говорячи про ймовірність введення військ Росії на територію України, нагадав, що про це говорили ще на початку року, але цього не сталося. Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни".
За словами президента Росії, якщо налагодити відносини, то ніхто не зазнаватиме загроз. Про це він сказав під час інвестиційного форуму "Росія кличе!"
"Справа не в тому, щоб вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати. А справа в тому, щоб налагодити відносини: зі створення більш справедливого сталого розвитку та врахування інтересів у сфері безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. Ось якщо ми будемо щиро. до цього прагнути, то жодних погроз ніхто не відчуватиме", – заявив Путін.