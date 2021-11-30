Путін прокоментував чутки про напад РФ на Україну

Президент РФ Володимир Путін, говорячи про ймовірність введення військ Росії на територію України, нагадав, що про це говорили ще на початку року, але цього не сталося. Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни".

За словами президента Росії, якщо налагодити відносини, то ніхто не зазнаватиме загроз. Про це він сказав під час інвестиційного форуму "Росія кличе!"