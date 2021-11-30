Toyota представила "ювілейний" пікап Land Cruiser 70 Series

У серпні Toyota показала спеціальну серію 70th Anniversary Special Edition для Land Cruiser 70 Series на австралійському ринку. Тепер до неї додали аналогічну модифікацію для шанувальників бренду з ПАР, повідомляє Обозреватель.

На відміну від австралійського ринку, де "ювілейна" версію буде випущена тиражем всього 600 екземплярів, у ПАР пікапи Land Cruiser 79 будуть доступні всім охочим.

Флагман сімейства отримає власне облицювання радіатора з великими літерами Toyota, шноркель, потужний захист радіатора та повітрозабірник на капоті. Джерело: Toyota

Крім фірмової символіки, флагман сімейства отримає власне облицювання радіатора з великими літерами Toyota, шноркель, потужний захист радіатора, повітрозабірник на капоті, сталевий задній бампер та спеціальне захисне покриття багажного відділення.

Автомобіль буде доступний у двох ексклюзивних кольорах – Ivory White та Sand Beige (на фото). Джерело: Toyota

Автомобіль буде доступний у двох ексклюзивних кольорах – Ivory White та Sand Beige, а до стандартної комплектації увійдуть 16-дюймові лісосплавні диски з гумою розмірністю 265/70.

Модель отримала спеціальне захисне покриття багажного відділення. Джерело: Toyota

Пікап має високу геометричну прохідність з кліренсом в 235 мм, кутом в'їзду 33 градуси і кутом з'їзду 27 градусів. Довжина пікапа – 5245 мм, а колісна база – 3180 мм. Автомобіль здатний буксирувати причіп масою до 3,5 тонни, а вантажопідйомність машини досягає 1005 кг. Автомобіль доступний як з однорядною кабіною, так і з 4-дверною дворядною.

Автомобіль здатний буксирувати причіп масою до 3,5 тонни, а вантажопідйомність машини досягає 1005 кг. Джерело: Toyota

Новинка оснащуватиметься 4,5-літровим турбодизелем V8, який має віддачу 205 к.с. та 430 Нм. У парі з ним працює 5-ступінчаста "механіка", а реалізувати потенціал цього тандему дозволять повнопривідна трансмісія з демультиплікатором та блокуванням обох мостів. Максимальна швидкість сягає 160 км/год.

У салоні з'явилася інфо-розважальна система із 6,1-дюймовим сенсорним дисплеєм. Джерело: Toyota

У салоні з'явилася інфо-розважальна система з 6,1-дюймовим сенсорним дисплеєм, навігацією та підтримкою Apple CarPlay/Android Auto. У стандартну комплектацію входить також кондиціонер, електропривід скла, ящик, що закривається, і протиугінна система.

Підголівники прикрасили фірмовою вишивкою. Джерело: Toyota

Land Cruiser 70th Anniversary Edition пропонується в ПАР за ціною $54869 за версію з одиночною кабіною, а за п'ятимісний варіант із чотиридверною кабіною просять $58162.