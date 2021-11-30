Глава Microsoft продав половину своїх акцій корпорації

Гендиректор корпорації Microsoft Сатья Наделла продав близько половини своїх акцій компанії на 285 млн доларів, свідчать дані Комісії з цінних паперів (SEC) США, повідомляє Економічна правда.

У звіті до регулятора компанія повідомила, що Нателла продав 838 584 акції зі своїх 1,7 млн за 2 дні минулого тижня.

Зазначається, що продаж акцій приніс главі Microsoft понад 285 млн доларів.

Наделла продав цінні папери "з метою особистого фінансового планування та диверсифікації" , - пояснив WSJ представник Microsoft.

"Він націлений на подальший успіх компанії, а його активи значно перевершують вимоги, встановлені радою директорів Microsoft" , - пояснили в компанії.

Водночас WSJ з посиланням на аналітиків зазначає, що таке рішення може бути пов'язане з тим, що Вашингтон з початку наступного року планує ввести податок на довгостроковий приріст капіталу у розмірі 7% на суму, що перевищує 250 000 доларів на рік.

InsiderScore додає, що це найбільший продаж акцій для Наделли.

Директор із досліджень InsiderScore Бен Сілверман вважає, що надбагаті люди, продаючи свої акції, випереджають зміни податкового кодексу. Як ще один приклад цього він навів засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска, який на початку листопада так само почав продавати свої акції Tesla.

Наделла очолив Microsoft у 2014 році, а у червні цього року його призначили головою ради директорів.

WSJ додає, що вартість його пакету акцій компанії цього року зросла на понад 50%.

При цьому, капіталізація Microsoft наразі перевищує 2,5 трлн дол - з моменту вступу Наделли на посаду гендиректора вона зросла приблизно на 780%.