Путін розповів, чи балотуватиметься в президенти знову
Президент Росії Володимир Путін не став говорити, чи балотуватиметься на виборах у 2024 році. Про це він заявив під час інвестиційного форуму "Росія кличе", пише Телеграм-канал "Політика Країни".
За словами лідера РФ,
"говорити про це передчасно, але сама можливість додає стабільності в країні".
"Фокус у тому, що відповідно до Конституції я маю право обиратися на ще один термін. Я сам поки що не вирішив. Але сама наявність цього права вже стабілізує ситуацію, цього достатньо. Поки що передчасно говорити, хто і що планує у 2024 році", – заявив Путін.