Путін розповів, чи балотуватиметься в президенти знову

Президент Росії Володимир Путін не став говорити, чи балотуватиметься на виборах у 2024 році. Про це він заявив під час інвестиційного форуму "Росія кличе", пише Телеграм-канал "Політика Країни".

За словами лідера РФ, "говорити про це передчасно, але сама можливість додає стабільності в країні" .