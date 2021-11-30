На Київщині викрили угруповання, яке забруднювало місцевість COVID-відходами

На Київщині викрито злочинне угруповання, яке забруднювало території медичними відходами з інфекційних лікарень. Відходи злочинці отримували для утилізації.

Про це повідомив﻿ Офіс генпрокурора.

За даними слідства, учасники організованого злочинного угруповання, використовуючи підконтрольне товариство, упродовж 2020-2021 років одержали для утилізації понад 6 тис тонн небезпечних медичних відходів. Серед них були відходи з інфекційних лікарень та COVID-відділень: пробірки з кров’ю, біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінесцентні лампи тощо. Замість спалювання вони скидали їх на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Крім того, у квітні 2021 року товариству анулювали ліцензії на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, проте представники товариства продовжували укладати угоди на утилізацію медичних відходів. У результаті цього вони заволоділи коштами у сумі понад півмільйона гривень.

"Директору товариства повідомлено про підозру у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також заволодінні майном у великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325, ч. 4 ст. 191 КК України). А його спільник підозрюється у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, вчиненому у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 КК України)" , - йдкться в повідомленні. ﻿

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства, а також обрання підозрюваним запобіжного заходу.