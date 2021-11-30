"Слуги народу" ще відчують на своїй шкурі законопроект №5600, - Южаніна

Законопроєкт 5600 писався "слугами народу" разом з податківцями, тому кожен підприємець відчує на собі його наслідки﻿. Про це сказала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна, повідомляє Ділова столиця.

"Вам має бути соромно за сьогоднішнє ведення розгляду цього важливого для країни проекту закону. Я думаю, що ви понесете політичну відповідальність за такі свої дії однозначно" , – звернулася Южаніна до Голови Верховної Ради Стефанчука.

"Я б хотіла усіх українців попередити і особливо депутатів, які так дружно натискали на зелену кнопку, що фіскальні новели цього проекту закону, особливо в частині адміністрування, готувалися головою комітету спільно з виконуючим обов’язки голови Державної податкової служби Олейніковим. Це він наполягав на всіх цих утисках, на додаткових повноваженнях, які ви надали державній податковій службі" , – наголосила Южаніна.

"Ми говорили, що перетворюємо податкову службу в сервісну, а ви вбачаєте, що над кожним платником має стояти ще податківець, БЕБівець з нагайкою і з додатковими можливостями для утискання бізнесу" , – застерігає Ніна Южаніна.

"Насправді оцінку все ж таки має дати бізнес і люди, які за вас голосували. Ви не спромоглися розібратися в нормах цього закону, але коли повернетеся працювати, до свого нормального життя – я бажаю вам відчути на собі, на своїй шкурі всі ці норми, за які ви проголосували" , – наголосила Ніна Южаніна.

"Ганьба вам, "cлуги народу", і тим, хто підголосував за цей закон. Ви не спромоглися відстояти права людей" , – резюмує народна депутатка.

Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №5600 про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету.