Слідком РФ теж вирішив взятися за відео стрілянини Бутусова з гаубиці

Слідчий комітет Росії доручив перевірити відео, на якому український журналіст Юрій Бутусов здійснює постріл із гаубиці, та дати цьому правову оцінку, повідомляє Українська правда.

"У засобах масової інформації було опубліковано відеозаписи, на яких український журналіст Юрій Бутусов здійснює постріл із гаубиці у бік території Донбасу. Як повідомлялося в низці джерел, сам Бутусов у підписі до відеоролика допустив свою причетність "до загибелі деяких людей на Донбасі"", - сказано на сайті Слідкома РФ.

Повідомляється, що у зв'язку з цим слідчим доручили перевірити вказану інформацію та оцінити дії журналіста з точки зору російського законодавства.

Зазначається, що за наявності підстав діям Бутусова "буде надано правову оцінку в рамках кримінальної справи про злочини щодо мирного населення південного сходу України".