У Києві влаштували перформанс із вівцями та сіном: худобу забрала поліція

У Києві 30 листопада під будівлею Київської міської державної адміністрації пройшла акція проти старих маршруток на дорогах столиці, повідомляє Ділова столиця.

Для "наочності" на захід привезли овець у маршрутках.

Організатори заходу – громадський рух "Український стяг". Вони другий день протестують під КМДА через старі маршрутки на дорогах, цього разу вони вирішили показати, що "люди — не худоба", і привезли овець у маршрутці зі стогами сіна.

Голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик повідомив у Facebook, що на мітингувальників склали протокол через жорстоке поводження з тваринами. Поліція забрала овець і передала на тимчасову перетримку до Київського зоопарку, де їх оглянуть і забезпечать харчуванням і, за необхідності, лікуванням. У результаті мітингувальники протестували лише з сіном та листівками.

Організація UAnimals, у свою чергу, зазначила, що тварини — це не декор для фото, відео чи акцій, "і якою б важливою не була тема мітингу чи акції, це не дозволяє знущатися з тварин".