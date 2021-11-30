Суд дозволив затримати ватажка кримських окупантів Аксьонова

Київський апеляційний суд дозволив затримати ватажка кримських окупантів Сергія Аксьонова. Йому інкримінують сепаратизм, тероризм і ще низку кримінальних статей, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Суд розглянув скаргу прокурора на рішення Шевченківського райсуду Києва, який відмовив у дозволі на затримання Аксьонова для участі в засіданні суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Апеляційна інстанція скасувала це рішення і дозволила затримати так званого "главу уряду" окупованого Криму.



Аксьонов підозрюється у скоєнні низки злочинів:

дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь в ньому

терористичний акт

блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства

захоплення державних або громадських будівель

У червні завершилося розслідування державної зради Аксьонова. До цього в лютому йому оголосили нові підозри, пов'язані з "націоналізацією" українського майна в Криму.