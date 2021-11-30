"Слуга народу" втратила лідерство у рейтингу партій - опитування

Якщо вибори до Верховної Ради України відбудуться наступної неділі, то 5% прохідний бар'єр мають подолати 9 партій, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать результати телефонного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 26-29 листопада 2021 року.

Так, відносно найвищу підтримку мають партії "Європейська солідарність" (14,8% серед усіх респондентів і 17,1% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу" (відповідно 13% і 15%) і "Батьківщина" (11,5% і 13,3%).

Далі за ними йдуть партія Дмитра Разумкова "Розумна політика" (8,6% і 9,9%), "Опозиційна платформа - За життя" (8% і 9,2%), "Сила і честь" (5,8% і 6,7%), "Українська стратегія Гройсмана" (5% і 5,7%), Радикальна партія Олега Ляшка (4,7% і 5,4%), "Наші" (4,6% і 5,3%).

Партія міського голови Києва Віталія Кличка "УДАР" не долає прохідний бар'єр (3,9% і 4,5%). У інших партій ще нижча підтримка.

Соціологи зазначають, що за формальними ознаками рейтинги таких політичних сил, як "ЄС" і "Слуга народу" відрізняються в межах статистичної похибки. Рейтинги "ЄС" і "Батьківщина" відрізняються понад статистичну похибку, а "Слуги народу" і "Батьківщини" – у межах статистичної похибки.

Також у респондентів запитали, хто є реальною опозицією до влади. Серед чотирьох парламентських партій найбільше респондентів головною опозицією до влади називали ЄС (28,6%) і ОПЗЖ (23,2%). Ще 17,8% назвали "Батьківщину". Партію "Голос" назвали 4,4%.

Як проводилося опитування

Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.