Колегія Міносвіти передумала давати Киві науковий ступінь

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки скасувала своє рішення про присвоєння народному депутату від "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з державного управління, повідомляє Ділова столиця.

"Щойно на засіданні Атестаційної колегії МОН одноголосно було ухвалено рішення про відміну рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження Іллі Ківі наукового ступеня кандидата наук з держуправління" , — у своєму Facebook написала нардеп, голова Підкомітету з питань вищої освіти у Верховній Раді Юлія Гришина.

Крім того, керівник спецради, науковий керівник та опоненти "позбавилися права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років".

У Міносвіти заявили, що станом на 23 листопада Іллі Киві не було присуджено наукове звання.