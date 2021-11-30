Лукашенко назвав Крим російським та зібрався відвідати аннексований півострів
Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що має намір відвідати тимчасово окупований Росією півострів Крим. Він назвав цю територію України частиною Росії, повідомляє Обозреватель.
Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисільову. За словами Лукашенка, після так званого референдуму, який був проведений у Криму у 2014 році незаконним способом, півострів став "російським де-юре".
Він також заявив, що до "референдуму" нібито було зрозуміло: "де-факто це російський Крим".
"Крим, я тоді ще сказав, де-факто російський. Тоді вже був "референдум" чи ні, я не пам'ятаю. Після "референдуму" і де-юре Крим став російським. Моє відвідування Криму – на це маю повне право, під чиїм би керівництвом і чиїм би не був, це і мій Крим. Вперше на морі я побував у Криму. Коли в мене ще маленькі старші дітки були", – сказав Лукашенко.
За словами нелегітимного президента Білорусі, щодо його відвідування Криму вже нібито є домовленість з Володимиром Путіним. При цьому коли це може статися, Лукашенко не сказав. Він лише додав, що розпочати подорож півостровом хотів би з міста Севастополь.
"Мені президент запропонував: давай колись махнемо. Коли ми на катері з ним були в Чорному морі, якраз про це мова зайшла. Я кажу: ну показав би Крим мені! Тільки давай на літаку", – сказав Лукашенко.