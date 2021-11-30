З 10 грудня забороняється безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів

З 10 грудня в Україні набирає чинності закон №1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" та починає діяти перший етап обмежень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції", - зазначає прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.

Про зміни, які запроваджуються в Україні, розповів в. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у студії телеканалу 1+1.

"Обмеження обігу пластикових пакетів на території України - це насамперед про запобігання утворенню відходів. Використання пластикових пакетів стане зваженим, а українці поступово звикнуть брати пакети лише за реальною потребою. А отже менше продукуватиметься сміття, яке потім опиниться на звалищі, потрапить у довкілля. Практика, яка наразі запроваджується в Україні, не є новою. За аналогічними правилами живуть європейці, такі обмеження встановили десятки країн світу. І ми також рухаємося цивілізованим шляхом", - наголосив в. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Як повідомлялося, у червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким надала уряду повноваження встановлювати мінімальні роздрібні ціни на них.

Згідно із законом, вимога про платність пакетів не поширюється на пластикові пакети, що розкладаються, і надтонкі, що призначаються для первинного пакування риби, м'яса, сипучих продуктів і льоду й використовувані до 1 січня 2023 року.