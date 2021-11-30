У Чехії затримали президента Білоруської федерації футболу
Поліція Чехії затримала президента Білоруської федерації футболу Володимира Базанова. Чеські органи вважають, що він потрапив до країни, не маючи дозволу на в'їзд, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.
Базанова затримала поліція Моравсько-Сілезького краю. Передбачається, що він приїхав на матч футбольних збірних Чехії та Білорусі без дозволу на в'їзд.
За даними видання Denik N, близького до режиму Олександра Лукашенка чиновника доставили разом з дружиною до однієї з поліцейських дільниць. Прес-секретар Моравсько-Сілезької поліції сказала, що двох громадян Білорусі підозрюють у порушенні карантинних заходів. Вони були затримані в рамках планової перевірки за місцем перебування.
"Ми також вивчаємо законність їх перебування на нашій території відповідно до закону про проживання іноземців", - зазначила представник відомства.
Базанов був обраний головою Білоруської федерації футболу в березні 2019 року, вибори проходили на безальтернативній основі. У листопаді 2020 року був внесений до санкційних списків Литви, Латвії та Естонії. Раніше був головою правління футбольного клубу "Динамо Брест", працював в адміністрації Лукашенка.