Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 1 грудня 2021

У середу, 1 грудня, 27 місячний день місячного календаря. Місяць перебуває у знаку зодіаку Терези, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Терезах – підходящий час для відпочинку після напруженої роботи. Краще не розпочинати чогось нового та глобального, а швидко завершити поточні справи. Ухвалення важливих рішень бажано перенести.

Сприятливий період для нових знайомств, прийому гостей, спілкування із партнерами.

1 грудня – складеться будь-яка робота, тож найкраще зайнятися вирішенням давніх проблем. Можна несподівано знайти вихід із скрутної ситуації.

Сприятливий час для подорожей, особливо пов'язаних із водою. Цього дня бажано віддати борги.

У фазу спадного Місяця починає зменшуватися життєва активність, можлива часта зміна настрою. У цей час емоційного і фізичного спаду доцільно займатися налагодженими справами, які потребують особливих зусиль.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 1 грудня

Овен (21.03-19.04)

Овни будуть впевнені у своїх силах та отримають цікаву ділову пропозицію. Також зірки обіцяють їм шанс на підвищення. Ймовірний початок романтичних відносин, які можуть перерости в міцний союз.

Тілець (20.04-20.05)

День принесе Тільцям душевну рівновагу та приємне спілкування з екстравагантними людьми. Можна сміливо займатися незвичайними справами та ризикованими операціями.

Близнюки (21.05-21.06)

Зірки обіцяють Близнюкам стабільність та впевненість – цього дня не передбачається великих проблем та неприємностей. Корисно розібратися з рутинними справами та відпочити.

Рак (22.06-22.07)

На раків чекає сприятливий день. Багато представників знака виявлять себе у громадській діяльності, зможуть розпочати нові справи та отримати прибуток. Розшириться коло друзів.

Лев (23.07-22.08)

Леви зіткнуться з проблемами, які не під силу вирішити самостійно. У цьому їм допоможуть друзі, партнери чи покровителі. Виправдати турботу та участь оточуючих у долі знака допоможе наполеглива праця.

Діва (23.08-22.09)

День принесе Дівам позитивні зміни і виявиться дуже плідним. Можна сміливо втілювати в життя найамбіційніші плани, наприклад, переїжджати, змінювати роботу або розпочинати подорож.

Терези (23.09−22.10)

Завдяки авторитету та популярності у Терезів з'являться нові плани та можливості для їх реалізації. Для покращення самопочуття зірки радять зайнятися спортом чи танцями, а також приділити час сім'ї.

Скорпіон (23.10-21.11)

Щоб досягти бажаної мети, Скорпіонам доведеться крок за кроком "відвойовувати" місце під сонцем. Через плутанину у планах доведеться відстоювати свої позиції та правоту. Зірки радять виявити послідовність і остерігатися конфліктів.

Стрілець (22.11-21.12)

Багато планів Стрільців увінчаються успіхом, а справи підуть угору. Не все близьке оточення знака здатне миритися з чужим успіхом, тому з'явиться гарний шанс побачити справжнє обличчя деяких людей.

Козеріг (22.12-19.01)

Зірки обіцяють Козерогам сприятливий день у любовних справах. Самотні представники знаку матимуть шанс завести роман, а ті, хто має пару – зміцнити стосунки. Головне вирішити для себе, що це - саме "та людина".

Водолій (20.01-18.02)

Водолії зіткнуться з перешкодами на шляху до заповітних цілей, але їхнє прагнення до самостійності увінчається успіхом. Плануючи зміни в особистому житті, важливо подбати про фінансову подушку.

Риби (19.02-20.03)

На Риб чекає на день змін та вирішення складних питань. Представникам знака буде важко вибрати певну лінію поведінки, тому діяти потрібно, виходячи з конкретної ситуації. Зірки радять бути пильними та довіряти інтуїції.