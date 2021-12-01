Особливо небезпечні Е: найшкідливіші консерванти в продуктах

Їжа - один з головних факторів, які впливають на тривалість і якість життя. Прочитавши етикетку, можна вибрати більш здорові продукти, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram перерахувала найнебезпечніші консерванти.

Небезпечні консерванти

Е - 218 (метилпарабен)

Накопичуються в організмі людини, надають несприятливий вплив.

Е - 220 (діоксид сірки)

Синтетичне походження. Важливо не допускати перевищення норми споживання даної харчової добавки. Може викликати алергічну реакцію.

Е - 211 (Бензоат натрію)

Рекомендується уникати продуктів, якщо в складі поряд з даною харчовою добавкою є аскорбінова кислота (Ascorbic acid, vitamin C) або лимонна кислота (Citric Acid), оскільки при вживанні таких продуктів в шлунку створюється небезпечна реакція, а на організм може бути надано несприятливий вплив або алергічна реакція.

Добавки, що приховують цукор у харчових продуктах

Патока (Мальтодекстрин, maltodextrin).

Карамельний сироп (сироп цукровий карамелізований, сироп цукровий інвертний).

Цукровий колір (Е-150а, Е-150B, E-150C, E-150D, карамель).

Декстроза (Глюкоза, виноградний цукор, D - глюкоза).

Фруктоза (глюкозно-фруктозный сироп).

Сироп агави може містити 80 % фруктози.

Синтетичні цукрозамінники

Цикламова кислота і її солі цикламати натрію і кальцію (E952). Заборонена в деяких країнах. Підозрюється в тому, що може посилювати дію канцерогенів, хоча прямих доказів тому немає. Ацесульфам калію (E950). Довгий час щодо шкоди даного підсолоджувача велися суперечки. В даний час офіційно добавка визнана безпечною для здоров'я. Добавка Е-951 (Аспартам). Може викликати алергічні реакції. Можлива індивідуальна непереносимість добавки, наприклад, хворими фенілкетонурією. Добавка Е-954 (Сахарин). У великих кількостях добавка сприяє зростанню пухлинних клітин.

Безпечні харчові добавки