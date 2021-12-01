Особливо небезпечні Е: найшкідливіші консерванти в продуктах
Їжа - один з головних факторів, які впливають на тривалість і якість життя. Прочитавши етикетку, можна вибрати більш здорові продукти, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram перерахувала найнебезпечніші консерванти.
Небезпечні консерванти
- Е - 218 (метилпарабен)
Накопичуються в організмі людини, надають несприятливий вплив.
- Е - 220 (діоксид сірки)
Синтетичне походження. Важливо не допускати перевищення норми споживання даної харчової добавки. Може викликати алергічну реакцію.
- Е - 211 (Бензоат натрію)
Рекомендується уникати продуктів, якщо в складі поряд з даною харчовою добавкою є аскорбінова кислота (Ascorbic acid, vitamin C) або лимонна кислота (Citric Acid), оскільки при вживанні таких продуктів в шлунку створюється небезпечна реакція, а на організм може бути надано несприятливий вплив або алергічна реакція.
Добавки, що приховують цукор у харчових продуктах
- Патока (Мальтодекстрин, maltodextrin).
- Карамельний сироп (сироп цукровий карамелізований, сироп цукровий інвертний).
- Цукровий колір (Е-150а, Е-150B, E-150C, E-150D, карамель).
- Декстроза (Глюкоза, виноградний цукор, D - глюкоза).
- Фруктоза (глюкозно-фруктозный сироп).
- Сироп агави може містити 80 % фруктози.
Синтетичні цукрозамінники
- Цикламова кислота і її солі цикламати натрію і кальцію (E952). Заборонена в деяких країнах. Підозрюється в тому, що може посилювати дію канцерогенів, хоча прямих доказів тому немає.
- Ацесульфам калію (E950). Довгий час щодо шкоди даного підсолоджувача велися суперечки. В даний час офіційно добавка визнана безпечною для здоров'я.
- Добавка Е-951 (Аспартам). Може викликати алергічні реакції. Можлива індивідуальна непереносимість добавки, наприклад, хворими фенілкетонурією.
- Добавка Е-954 (Сахарин). У великих кількостях добавка сприяє зростанню пухлинних клітин.
Безпечні харчові добавки
- Е440 - Пектин, Pectine
- Е901 - Віск бджолиний, Beeswax
- Е100 - куркумін
- Е140 - (Хлорофіл)
- Е160с - (екстракт паприки)
- Е 160D - (Лікопін)
- Е163 - (антоціан) екстракт з винограду і ягід
- E181 - (Танін).