Розгляд справи проти МГЗ на 9,2 млрд зірвано: суд замінували

30 листопада робота Миколаївського апеляційного суду була заблокована. Миколаївської поліції надійшло повідомлення, що у будівлі суду закладено вибуховий пристрій, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Під час розгляду апеляційної скарги Миколаївського глиноземного заводу на рішення за позовом громадської організації "Стоп Шлам" до зали увійшли співробітники поліції та пояснили, що будівля суду замінована. У зв'язку з цим колегія суддів оголосила перерву. Після цього присутні залишили зал засідання, було евакуйовано всіх співробітників та відвідувачів. На місце події прибули автомобілі оперативних служб, а за ними вибухотехніки, які й приступили до огляду будівлі. На МГЗ впевнені, що це спроба зірвати засідання, адже юридичних аргументів у представників "Стоп шламу" не залишилось.

Напередодні засідання стало відомо, що матеріали судової справи було сфальсифіковано - до них додали документи вже після винесення рішення проти МГЗ першою інстанцією.