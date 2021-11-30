Центр Києва завтра можуть перекрити: список вулиць

Завтра, 1 грудня, через масові заходи можуть перекрити центр Києва. Поліція попереджає, що буде обмежено рух транспорту, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

У зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня протягом дня можливе обмеження руху транспорту в Києві на:

вулиці Хрещатик;

вулиці Михайлівській;

вулиці Шовковичній;

вулиці Лютеранській;

вулиці Круглоуніверситетській;

вулиці Архітектора Городецького;

вулиці Заньковецької;

вулиці Садовій;

вулиці Інститутській;

вулиці Липській.

Фото: центр Києва завтра можуть перекрити (t.me/kyivpatrol)

Крім того, "Київпастранс" попереджає, що завтра можливі зміни в роботі тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 і автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, 114. Зокрема, будуть обмежені маршрути: