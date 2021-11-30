"Центренерго" купила американське вугілля за формулою "Роттердам+"

ПАТ "Центренерго" отримує вугілля за контрактом з "Д.Трейдінг" за ціною з прив'язкою до котирування API2, актуальною на момент укладання договору плюс вартість фрахту в розмірі 30 доларів/тонна, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Ціна вугілля за контрактом з "Центренерго" є комерційною таємницею. Вона була сформована на підставі актуальних на момент укладання договору котирувань вугілля в регіоні ARA агентства Platt's (індекс API2) плюс вартість фрахту у розмірі 30 доларів/тонна" , - йдеться у відповіді компанії "ДТЕК" на запит "Енергореформи".

При цьому в "ДТЕК" зазначили, що зафіксована в контракті ціна повністю відповідала принципу імпортного паритету.

"За нашою інформацією, у всіх контрактах на імпорт вугілля в Україну зараз використовується прив'язка до котирувань вугілля в регіоні Амстердам-Роттердам-Антверпен" , - зазначили в "ДТЕК".

22 листопада в Україну прибув перший із семи законтрактованих у США та Колумбії компанією "ДТЕК" кораблів із 60,5 тис. тонн вугілля, який призначений для потреб державних ТЕС ПАТ "Центренерго". Ще шість кораблів очікуються за останніми даними у грудні-січні вже для "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо індекс API2 плюс доставка у 2016-2019 році використовувався для визначення ціни на енергетичне вугілля у формулі "Роттердам+".